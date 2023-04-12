В Минцифры заверили, что на "Госуслугах" можно будет обжаловать повестку

Обжаловать получение электронной повестки и подтвердить право на отсрочку можно будет через "Госуслуги". Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но, если вдруг повестка всё же придёт, её можно будет обжаловать на "Госуслугах" и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы", — написал министр в одном из профильных телеграм-каналов, отвечая на вопрос, что делать пользователям "Госуслуг", имеющим право на отсрочку, если они получат повестку.