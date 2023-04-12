В Минцифры заверили, что на "Госуслугах" можно будет обжаловать повестку
Шадаев: Обжаловать повестку можно будет через "Госуслуги"
Обжаловать получение электронной повестки и подтвердить право на отсрочку можно будет через "Госуслуги". Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но, если вдруг повестка всё же придёт, её можно будет обжаловать на "Госуслугах" и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы", — написал министр в одном из профильных телеграм-каналов, отвечая на вопрос, что делать пользователям "Госуслуг", имеющим право на отсрочку, если они получат повестку.
По его словам, обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое. Как указал Шадаев, подобные обращения будут рассматриваться в течение пяти дней в ускоренном режиме. Он добавил, что обращение гражданина будет анализироваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта. Если пришла повестка, продолжил Шадаев, а явиться в военкомат по уважительной причине человек не смог, можно сообщить об этом на "Госуслугах".
Напомним, 11 апреля Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта. Он предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени, именно с этим и связан законопроект о цифровизации.
ТАСС / Алексей Зотов