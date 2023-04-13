КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 11:27

Минпросвещения РФ разработало целостную концепцию подготовки к службе в армии

Минпросвещения России совместно с Министерством обороны разработало целостную концепцию подготовки к службе в армии. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, в этом приняли участие также Минобрнауки, общество "Знание", Росмолодёжь и Минкультуры.

"Мы подготовили с Министерством обороны, обществом "Знание", Росмолодёжью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы [её] обсудим", — сказал он в ходе выступления на Всероссийском форуме "Новая философия воспитания".

Законопроект о воинском учёте и электронных повестках ещё не поступил на подпись Путину

Законопроект о воинском учёте и электронных повестках ещё не поступил на подпись Путину

Ранее Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, а сегодня закон одобрил Совфед России. Он предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.

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Светлана Оперук
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