Минпросвещения РФ разработало целостную концепцию подготовки к службе в армии

Минпросвещения России совместно с Министерством обороны разработало целостную концепцию подготовки к службе в армии. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, в этом приняли участие также Минобрнауки, общество "Знание", Росмолодёжь и Минкультуры.

"Мы подготовили с Министерством обороны, обществом "Знание", Росмолодёжью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы [её] обсудим", — сказал он в ходе выступления на Всероссийском форуме "Новая философия воспитания".