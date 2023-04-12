Законопроект о воинском учёте и электронных повестках ещё не поступил на подпись Путину
Песков: Законопроект об электронных повестках ещё не поступил на подпись Путину
Законопроект о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток, ещё не поступил на подпись президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 11 апреля Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, а сегодня закон одобрил Совфед России. Он предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени. Кстати, глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что реестр воинского учёта в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.
ТАСС / Гавриил Григоров