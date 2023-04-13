В ГД внесли поправки о защите россиян от решений международных организаций

В Госдуму внесены поправки в УК, предполагающие наказание за содействие решениям международных организаций, противоречащим законодательству России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Внесены изменения в УК РФ, призванные обеспечить ответственность за содействие исполнению решений таких организаций", — указано в сообщении.

Вместе с тем депутаты подготовили поправки, согласно которым президент РФ будет наделён полномочиями по защите соотечественников при принятии международными органами решений, противоречащих законодательству нашего государства. Как отметили в ГД, данная мера "позволит защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций".