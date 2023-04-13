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Регион
Опубликовано 13 апреля 2023, 16:06

В ГД внесли поправки о защите россиян от решений международных организаций

В Госдуму внесены поправки в УК, предполагающие наказание за содействие решениям международных организаций, противоречащим законодательству России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Внесены изменения в УК РФ, призванные обеспечить ответственность за содействие исполнению решений таких организаций", — указано в сообщении.

Вместе с тем депутаты подготовили поправки, согласно которым президент РФ будет наделён полномочиями по защите соотечественников при принятии международными органами решений, противоречащих законодательству нашего государства. Как отметили в ГД, данная мера "позволит защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций".

В Госдуме анонсировали изменения в процедуре получения налогового вычета
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Ранее стало известно, что Госдума обсудит введение пожизненного срока за госизмену. Также депутаты примут решение о том, менять ли наказание по уголовной статье "Акт международного терроризма".

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Сайт Госдумы

Наталья Исакова
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