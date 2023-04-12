В Госдуме анонсировали изменения в процедуре получения налогового вычета

Процедура получения налогового вычета станет удобнее, сейчас идёт работа по ускорению процесса. Об этом в беседе с URA.ru заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

"В части получения вычетов мы настаивали и продолжаем настаивать на том, чтобы эта процедура была максимально прозрачной для граждан. Государство должно сделать так, чтобы гражданин, войдя в "Госуслуги", нажал несколько кнопок и получил решение: имеет ли он право на вычет или нет? А потом так же быстро оформил сам вычет", — отметил он.

Парламентарий добавил, что сейчас синхронизируются базы данных и формируется упрощённая заявительная система. Депутат считает, что запрос бумажных документов — пережиток прошлого. Щапов также подчеркнул, что важно не допускать утечки личных данных. По его словам, часть ограничений связана с законом, который ставит их сохранность выше "необходимости межведомственного обмена информацией".