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Регион
Опубликовано 12 апреля 2023, 18:59

В Госдуме анонсировали изменения в процедуре получения налогового вычета

Депутат Щапов: Процедура получения налогового вычета станет удобнее

Процедура получения налогового вычета станет удобнее, сейчас идёт работа по ускорению процесса. Об этом в беседе с URA.ru заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

"В части получения вычетов мы настаивали и продолжаем настаивать на том, чтобы эта процедура была максимально прозрачной для граждан. Государство должно сделать так, чтобы гражданин, войдя в "Госуслуги", нажал несколько кнопок и получил решение: имеет ли он право на вычет или нет? А потом так же быстро оформил сам вычет", — отметил он.

Парламентарий добавил, что сейчас синхронизируются базы данных и формируется упрощённая заявительная система. Депутат считает, что запрос бумажных документов — пережиток прошлого. Щапов также подчеркнул, что важно не допускать утечки личных данных. По его словам, часть ограничений связана с законом, который ставит их сохранность выше "необходимости межведомственного обмена информацией".

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LIFE / Эмин Калантаров

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