Россиянам могут вернуть больше денег за лечение и обучение детей Какие суммы можно будет вернуть в виде налоговых вычетов и почему сделать это стало проще. 10 апреля, 23:40 Обложка © ТАСС / Демьяненко Роман

Госдума начала рассмотрение проекта поправок в налоговое законодательство в части увеличения размера социальных налоговых вычетов на обучение и лечение. Сейчас закон позволяет вернуть уплаченные налоги в зависимости от вида расходов. Есть годовой лимит: 50 тыс. рублей — по обучению, 120 тыс. рублей — при затратах на лечение. Эти суммы и должны увеличить.

Какие суммы будут выплачивать

Как пояснил Лайфу депутат Госдумы Алексей Журавлёв, новый законопроект разрабатывается в рамках развития направления социально ориентированного государства.

— На данном этапе суммы, на возврат которых гражданин может рассчитывать, предлагается установить в следующем размере: на обучение детей — до 110 тысяч рублей, по прочим социальным вычетам (на приобретение медикаментов, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги и т.д. — Прим. Лайфа) — до 150 тысяч рублей. Государство последовательно и целенаправленно расширяет поддержку россиян в самых чувствительных отраслях (медицине и образовании), так как это объективно необходимо, ведь не у всех хватает средств на дорогостоящие услуги. Власти готовы компенсировать с каждым годом всё больше, — объяснил Журавлёв.

Кроме того, депутаты подчеркнули, что в ряде случаев суммы, указанные в законопроекте, могут быть ещё выше. Это касается специализированной медпомощи.

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— Указанное в законопроекте повышение размера налогового вычета касается общих случаев, но есть ещё и частные, которые связаны с высокотехнологичной медицинской помощью. Вот по этим видам расходов никакие лимиты вообще не применяются, а действует правило: сколько при оплате помощи уплачено налогов — столько и вернут. Такой подход был обозначен президентом РФ, и он уже действует: к сожалению, не все россияне об этом знают, — пояснил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Для справки: к дорогостоящим видам медпомощи, например, относят: лечение бесплодия, сложную ортодонтию, эндопротезирование, паллиативную помощь, связанную с поддержанием функций органов человека, и т.д. Полный перечень устанавливается отдельным Постановлением Правительства РФ.

Кто сможет претендовать на выплаты

Для того чтобы получить повышенный социальный налоговый вычет, надо:

Во-первых, быть гражданином и резидентом РФ, то есть иметь российский паспорт, проживать в России более 182 дней.

Во-вторых, осуществлять плату за своё лечение, супруга, детей до 18 лет или родителей либо учёбу своего ребёнка до 24 лет.

В-третьих, получать доходы, облагаемые налогом по ставке 13%. То есть пенсионеры и самозанятые претендовать на такого рода выплаты не могут.

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В-четвёртых, если речь не идёт о дорогостоящей медпомощи, возврату подлежит сумма, не превышающая величину ранее уплаченных налогов и в пределах того самого лимита, который собираются увеличить.

Эксперты обращают внимание, что тем, кто претендует на cоциальные налоговые вычеты, следует иметь в виду, что закон предусматривает возможность обращаться за возмещением в течение трёх лет с момента уплаты налогов, но только за тот год, в котором были траты.

— Если в один и тот же год есть право на несколько видов выплат, то в первую очередь лучше заявить и получить социальный, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Так как, в отличие от имущественного вычета, остаток социального перенести на следующий год не получится ( письмо ФНС № ЕД-4-3/13603@. — Прим. Лайфа). Поэтому лучше придерживаться правильной очереди по выплатам: вначале — социальный, а после — имущественный, тогда государство выплатит максимум.

Как получить выплаты

Сейчас существует два способа получить вычеты: через работодателя — тогда бухгалтерия компании приостановит удержание из зарплаты 13% до того момента, пока одобренный налоговиками вычет не будет полностью возвращён, либо самостоятельно через обращение в налоговую инспекцию — в этом случае положенная сумма вычета будет разово перечислена на указанный в заявлении банковский счёт.

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По оценкам специалистов, сегодня наиболее востребован второй вариант. Очевидно, также будет и при повышении суммы выплат. Тем более что в текущем году такое обращение стало проще оформить. Большинство граждан предпочитают подавать заявление налоговикам в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Эта процедура занимает 15 минут, при этом не нужно заранее брать у работодателя справку о доходах — декларация формируется автоматически при подаче онлайн-заявления.

А после отправки заявления, согласно регламенту, инспекция проводит камеральную проверку, максимальный срок которой 30 календарных дней с даты регистрации обращения. Правда, если инспектор заподозрит нарушение закона, срок проверки может быть продлён до трёх месяцев. В тех случаях, когда в ходе проверки нарушений не установят, решение о предоставлении вычета принимается в течение трёх дней. А сами деньги вернут не позднее десяти рабочих дней после принятия решения о выплате.

Нужно ли увеличивать суммы доступных к возврату налогов? 0 Да, это будет справедливо В этом нет смысла, так как многие получают серую зарплату Вместо вычета лучше отменить налоги на медуслуги

Авторы Максим Греков