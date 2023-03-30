Россиянам объяснили, как безболезненно откладывать деньги при отсутствии накоплений

Умение отложить деньги на будущее в нынешнее время стало необходимостью. Но не все знают, как правильно это делать и какие инструменты при этом применять. Основатель школы финансовой грамотности DEFIN Наталия Иванова рассказала Лайфу о необходимости найти болевую точку, если постоянно присутствует проблема нехватки средств.

Для этого стоит сопоставить доходы и расходы, и если траты превышают приходы денег, то это и есть болевая точка. Тогда важно понять, из-за чего бюджет скатывается в минус, и исправить это. К примеру, можно перераспределить деньги в категории "необходимость" вместо "хотелок", использовать карты с кешбэком, а также получать налоговые вычеты.

"До того как начать откладывать деньги, необходимо понимать, сколько вы получаете и куда они уходят. Составьте список расходов и доходов, а затем определите, какую сумму вы можете уделять сбережению каждый месяц", — пояснила Иванова.

Специалист добавила, что, откладывая деньги, важно выбрать правильный инструмент для этих целей. Самый распространённый вариант — открытие депозита в банке. Но в этом случае важно учитывать размер процентных ставок и сроков. Если есть намерение получать доходность выше депозита, тогда можно использовать брокерский счёт, соотнося все риски и взвесив "за" и "против". Для начинающих инвесторов есть достаточно консервативные методы, например покупка облигаций.

Одним из самых надёжных и стабильных способов сохранения и приумножения сбережений могут стать инвестиции в недвижимость. При правильном подходе они будут прибыльными и безопасными. Ещё один способ — создание сберегательного портфеля, куда войдут банковские вклады, акции, облигации, недвижимость и другие инструменты, которые помогут защитить сбережения от инфляции и увеличить доходность.

Кроме того, главным критерием успеха в деле накопления денег, по словам эксперта, является регулярность. Необходимо ставить реалистичные цели, которые можно достигать каждый месяц, указала она. Важно иметь запасной фонд, который поможет пережить непредвиденные ситуации, такие как потеря работы, неожиданные расходы на лечение и другие. Достижение финансовой стабильности и накопление сбережений — это долгосрочный процесс, который требует терпения, настойчивости и дисциплины, подытожила Иванова.