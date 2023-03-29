Россиянам рассказали, как получить до 36 тысяч рублей в год от государства

Россияне смогут получать от государства ежегодно до 36 тысяч рублей стимулирующих выплат. Об условиях программы добровольных сбережений на старость пишет РБК, со ссылкой на презентацию Минфина и Банка России, представленную на Общественном совете ведомства.

Согласно данным, граждане смогут получить не более 36 тысяч в год от государства, а размер выплат будет зависеть от дохода. Потенциальных участников программы разделили на три категории, где для каждой предусмотрена отдельная система расчёта. Например, в первую группу отнесли россиян со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей, для которых софинансирование будет рассчитываться один к одному. Для получения максимального дохода нужно внести в программу 36 тысяч рублей в год, и государство удвоит эту сумму.

Иная система расчёта предусмотрена для россиян доходом от 80 до 150 тысяч рублей, где коэффициент рассчитывается по формуле один рубль государства на два рубля гражданина. Для получения максимального объёма финансирования стоит вложить в программу долгосрочных сбережений 72 тысячи рублей.

В заключительную, третью категорию отнесли россиян, чей доход больше 150 тысяч рублей. Для граждан данной группы государство даст один рубль на четыре рубля дохода, а для получения 36 тысяч стоит вложить 144 тысячи рублей в год.

"Предполагается, что договор [об участии в программе] будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами", — заявил на заседании Общественного совета замминистра финансов Алексей Моисеев, чьи слова приводятся на сайте Минфина.