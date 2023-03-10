Россиянам рассказали, какие льготы положены каждому работающему человеку в 2023 году

Руководитель направления продаж "Авито.Работы" Роман Губанов рассказал Лайфу, на какие социальные льготы может претендовать абсолютно каждый трудоустроенный человек в 2023 году. Эксперт отметил, что при устройстве на работу необходимо учитывать обязательный социальный пакет, который каждый работник вправе потребовать у руководителя. Выделяют основные льготы, предоставляемые государством, и дополнительные, финансируемые работодателем.

"К государственным выплатам относятся страховые и нестраховые гарантии, а также компенсационные льготы. Сотрудник оплачивает страховой полис из зарплаты, выданной руководителем. Если работник получает травму или у него начинаются серьёзные проблемы со здоровьем в результате какого-либо инцидента, предусмотренного в страховом полисе, работодатель обязан оплатить лечение полностью или наполовину", — пояснил Губанов.

Эксперт добавил, что также есть нестраховые гарантии, такие как пособие на малолетнего ребёнка, компенсация при сокращении, выплата за первые три дня больничного и другие.

Компенсационные выплаты — это выплаты с целью возмещения расходов работника при выполнении своих трудовых функций. Например, это может быть командировка или покупка оборудования для работы, поясняет собеседник Лайфа. Помимо этого, работодатели часто обещают сотрудникам дополнительный соцпакет. Госорганы не могут проконтролировать его объём — каждый руководитель сам решает, какие льготы нужно предоставить подчинённым.

"В список льгот, предоставляемых компанией, могут входить оплата питания и проезда, ДМС, абонемент в спортзал, путёвки, отдых в санатории, корпоративное обучение и т.д. Всё прописывается в трудовом договоре, который подписывают стороны. При несоблюдении договора работник может обратиться в суд и потребовать выплату в качестве компенсации", — заключил Губанов.