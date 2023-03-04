Россиянам разъяснили новые правила выплаты больничных в 2023 году

В 2023 году в России заработал новый порядок оформления больничного листа. По словам руководителя направления продаж сервиса "Авито.Работа" Романа Губанова, теперь он открывается только в электронном виде, для чего медучреждение вносит его в систему ФСС. Там документ будет храниться до закрытия, а работодатель получит соответствующее уведомление в течение одного-двух рабочих дней.

"Система ФСС самостоятельно присылает руководителю информацию об открытии больничного работника с предзаполненным расчётом пособия. Работодатель обязан выплатить пособие в течение пяти рабочих дней, в то время как сотрудник получит выплату в течение десяти дней. Если данных для перевода денег недостаточно, руководитель должен заполнить их за три дня. Несоблюдение правил повлечёт за собой штрафы", — рассказал он Лайфу.

За опоздание в оформлении каждого документа работодатель обязан будет заплатить 200 рублей, за выплату позже срока — 5 тысяч. В случае уплаты ФСС больше положенного придётся выложить 20% от пособия.

Также появился новый отчёт ФСС, требующий предоставлять информацию о застрахованном сотруднике не позднее трёх рабочих дней с момента её получения. По словам Губанова, многие фонды рекомендуют отправлять сведения о подчинённых в начале года или сразу после устройства на работу нового сотрудника.

"Кроме того, руководителю предстоит также вносить изменения в документы, находящиеся в ФСС. К примеру, если работник сменил фамилию, то работодатель обязан сообщить об этом в систему за три рабочих дня. За неисполнение своих обязанностей грозит штраф в размере пяти тысяч рублей", — заключил он.