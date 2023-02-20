Россиянам предложили дать дополнительный выходной

Дать россиянам дополнительный выходной один раз в году без потери заработка для прохождения диспансеризации. Такой законопроект, подготовленный фракцией "Новые люди", будет внесён в Госдуму 20 февраля. Сейчас подобный отгул ежегодно могут получить только некоторые категории работников — государственные и муниципальные служащие, а также те, кто старше 40 лет.

Как пишет газета "Известия", работающие в возрасте от 18 до 39 лет могут взять отгул для прохождения медобследования один раз в три года. Два раза в год выходной на диспансеризацию положен пенсионерам и людям предпенсионного возраста.

"Это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьёзные, опасные заболевания на ранних стадиях", — сказал вице-спикер ГД Владислав Даванков, курирующий вопросы здравоохранения.

Инициаторы считают, что такая мера была бы выгодна всем, в том числе государству и работодателю. Здоровый сотрудник меньше времени проводит на больничном и дольше бывает трудоспособным. Эксперты же отнеслись к предложению депутатов насторожённо. Они допускают, что из-за того, что платить должны будут работодатели, это приведёт к развитию неофициальных трудовых отношений. А врачи и вовсе предполагают, что такая возможность окажется невостребованной из-за халатного отношения россиян к своему здоровью.