Юрист напомнил особенности расчёта суммы выплат за больничный

Размер выплат, получаемых работниками за период действия больничного листа, зависит от общего трудового стажа и отчислений до 2023 года в Фонд социального страхования. Об этом в беседе с RT рассказал директор юридической практики в Superjob Александр Южалин.

В беседе он напомнил, что сумма за больничный формируется в зависимости от стажа сотрудника и отчислений в ФСС. Например, если человек отработал в должности не более пяти лет, то ему положена выплата в размере 60% от среднего заработка, если же стаж от пяти до восьми лет — 80%, а более восьми лет — 100%.

"Если за два прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме, но с учётом доходов на предыдущем месте работы", — объяснил юрист.

Вместе с тем Южалин добавил, что больничные листы в бумажном виде с этого года больше не выдают, а оформляют в виде электронного документа. Его номер можно уточнить у лечащего врача, чтобы передать в дальнейшем работодателю.