В России задумались о новых мерах поддержки рождаемости

Власти вместе с экспертными группами обговаривают новые инициативы по стимулированию рождаемости, в том числе поддержку молодых студенческих семей, помощь работающим родителям, меры по снижению числа абортов. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами одного из профильных совещаний с участием представителей правительственного социального блока.

Как отмечает издание, несколько шагов уже сделано: был введён маткапитал за первого и второго ребёнка, единое пособие на детей для мало зарабатывающих семей. Теперь предлагается ориентироваться на конкретные целевые группы.

Что касается помощи работающим женщинам, то предполагается, что им позволят получать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком вместе с зарплатой, если они решат выйти на работу до окончания срока декрета. Тогда как пока, если женщина выходит из декрета раньше срока, её лишают пособия по уходу за ребёнком. При этом речь идёт о достаточно ощутимой сумме — 40% от среднего заработка, но не менее 8,6 тысячи рублей и не более 33,3 тысячи рублей в 2023 году. Благодаря этой инициативе мать получит больше свободы и гибкости в определении времени, которое она может тратить и на работу, и на ребёнка.

Также одна из инициатив предполагает разрешение беременным женщинам работать удалённо. Причём этим правом они смогут воспользоваться до достижения их ребёнком возраста трёх лет. Конечно, это будет возможно, если деятельность, которой занимается женщина, позволяет подобный формат.

Власти рассматривают вопрос о предоставлении кредитных каникул по ипотеке семьям, имеющим четвёртого ребёнка, сроком до полутора лет. Сейчас такой льготой могут воспользоваться только те граждане, которые попали "в трудную жизненную ситуацию", что подразумевает снижение среднемесячного дохода больше чем на 30%.

А ещё обсуждаются меры для помощи студентам. Предлагается предусмотреть перевод на бюджетную форму обучения родивших студенток, открытие в университетах групп кратковременного пребывания детей, комнат матери и ребёнка. Также речь идёт о предоставлении преимущественного права студенческим семьям на предоставление мест в общежитии.