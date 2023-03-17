Голикова раскритиковала регионы за работу по повышению рождаемости

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала региональные власти за плохой анализ проблем, мешающих повышению рождаемости. По её словам, руководство субъектов РФ не погружается в детали.

"Регионы не анализируют ситуацию, не погружаются в детали, которые связаны с тем, что происходит у них конкретно. Что происходит в конкретных лечебных учреждениях, что происходит в конкретных семьях, что мешает семье или молодой женщине иметь ребёнка", — подчеркнула Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Вице-премьер отметила, что нацеленности на повышение рождаемости на 100% не наблюдается. Из находящихся в активном репродуктивном возрасте женщин, которые способны рожать детей, лишь 6,8% прошли диспансеризацию в прошлом году, добавила Голикова.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в свою очередь заявила, что для активного включения регионов в процессы по повышению рождаемости был принят ряд решений. Так, в разрезе каждого субъекта будет сформирована линейка роста абсолютного числа рождений до 2030 года. После этого Минтруд проанализирует демографический потенциал и представит программы для регионов.