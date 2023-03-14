В России предложили научить врачей правильно сообщать пациенткам о беременности

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец призвала создать регламент уведомления женщин о беременности. С такой инициативой она обратилась к председателю Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, сообщает RT.

Омбудсмен напомнила, что будущая мать, как правило, отправляется на приём к акушеру-гинекологу, мнение которого может повлиять на ситуацию. По мнению Волынец, важно, чтобы при уведомлении о беременности медик корректно предлагал пациентке сохранить её.

"Когда женщина приходит в женскую консультацию для того, чтобы подтвердить наступление беременности, иногда ей с порога говорят: "Будем сохранять или прерывать?". Даже если женщина не планировала прерывать беременность, сама постановка вопроса как минимум может испортить настроение, максимум — женщина может начать думать в этом направлении. Известны случаи, когда врачи настаивают, чтобы женщина сделала аборт, если, например, она многодетная мать", — отметила Волынец, добавив, что данная инициатива не ограничивает права женщин.

Также врач, по мнению омбудсмена, обязан рассказать о всех мерах поддержки со стороны государства с момента ранней постановки на учёт по беременности. Волынец подчеркнула, стереотип о том, что дети являются непозволительной роскошью, нужно убирать.