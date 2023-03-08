Психолог объяснил, как правильно рассказать ребёнку, откуда берутся дети

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский в беседе с "Газетой.ru" объяснил, как правильно рассказать ребёнку, откуда берутся дети. По словам специалиста, прежде всего родителям нужно отбросить страхи и отвечать на неудобные вопросы чётко и ясно. При этом информация должна формировать у ребёнка правильное представление о своём поле и взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, в противном случае у него может появиться нездоровое отношение к сексу или чувство страха.

Самбурский также призывает не ругать ребёнка за подобные вопросы, ведь он обращается к близким, потому что доверяет их рассказу и для него в этой теме совершенно нет ничего постыдного. Детям до четырёх лет стоит говорить правду, но утаивать подробности. Можно сказать, что малыш вырастает из семечка в мамином животе, как дерево или цветок. А вот дети от четырёх до шести лет, по словам психолога, уже готовы к восприятию анатомических терминов. Однако в этом случае родителям следует остерегаться эвфемизмов и нелепых метафор, поскольку ребёнок воспримет всё буквально и ничего не поймёт. Детям же от семи до восьми лет важно говорить правду, как этот процесс происходит на самом деле. Также необходимо рассказать ребёнку, что дети должны быть желанны и запланированы, резюмировал специалист.