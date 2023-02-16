2 причины отказаться от страстных поцелуев в губы при детях

Ребёнок должен видеть тёплые отношения между родителями, но чувственные поцелуи демонстрировать не нужно. Об этом "Газете.ru" рассказала психолог Олеся Маряева.

"Чувственные, глубокие поцелуи лучше приберечь до того момента, когда останетесь наедине. Ранняя сексуализация (интерес к сексу примерно до 11–12 лет) детям точно ни к чему. А вот невинный чмок в губы — совсем другое дело. Это и про любовь, и про нежность, но при этом не несёт в себе лишней информации для ребёнка", — пояснила она.

По её словам, страстные поцелуи в присутствии детей могут привести к размытию личных границ у ребёнка. Он перестанет понимать, что допустимо в отношении него, а что нет. Например, если посторонний взрослый попробует проделать то же самое с малышом, то он решит, что это норма. Или же ребёнок захочет повторить подобный поцелуй в кругу сверстников, что обернётся скандалом и психологической травмой для него, привела пример врач.