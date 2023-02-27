Омбудсмен Волынец объяснила необходимость введения сертификатов для новорождённых

Инициативу о сертификатах для новорождённых следует поддержать: если эта мера будет федеральной, на неё смогут рассчитывать жители всех регионов, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец. В беседе с телеканалом "360" она отметила, что чем больше мер поддержки принимают для семей с детьми, тем лучше.

"Всегда с рождением ребёнка связывают очень много расходов, особенно если это первый ребёнок. Поэтому эту инициативу, конечно, надо поддержать, потому что она направлена на улучшение жизни семей с детьми и является очень хорошим подспорьем, особенно для молодых семей", — сказала Волынец, предположив, что средства сертификата можно будет потратить на определённые детские товары и услуги.

Ранее СМИ сообщили, что группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект о введении сертификата для новорождённых. Парламентарии предлагают выдавать такие сертификаты семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов.