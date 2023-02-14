В России предложили новые льготы для многодетных отцов

В Общественной палате РФ выступили с несколькими предложениями по поддержке многодетных семей. Так, там попросили продлить до 2030 года действие закона о помощи им в погашении ипотеки. Этой и другими мерами, считают в ОП, можно мотивировать женщин наиболее ресурсного возраста — 30–40 лет — к деторождению. Ситуацию с демографией в стране при этом в комиссии назвали близкой к чрезвычайной.

"Нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30–40 лет — самый большой резерв восстановления рождаемости в нашей стране в ближайшие годы", — цитирует газета "Известия" письмо ОП, направленное в правительство.

Как считают в Общественной палате, если реализовать предложения, то в 2023–2025 годах в стране дополнительно родится 460 тысяч третьих и последующих детей, а всего — 1,6 млн таковых. Предлагается также семьям, где с 1 января 2019 года родились третий и последующие дети, дать возможность полностью или частично погасить ипотеку в размере до 450 тыс. рублей. Кроме того, в ОП призывают расширить использование средств материнского капитала.

Особое внимание в письме предлагается обратить на поддержку многодетных отцов: снизить для них пенсионный возраст на один год на каждого ребёнка, но не более чем на пять лет. А ещё — внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", предоставив отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трёх и более детей в возрасте до 16 лет. Законодатели, опрошенные газетой, в целом инициативу одобрили и согласились с тем, что ответственному отцовству нужно уделять больше внимания.