Набиуллина рассказала, где лучше хранить сбережения
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина посоветовала гражданам России хранить сбережения в рублях. По её словам, регулятор делает всё, чтобы это было выгодно.
"Мы делаем всё для того, чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублёвые сбережения не обесценивались", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ в ответ на соответствующий вопрос URA.ru.
Лайф писал, что ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне в 7,5% годовых. Дальнейшие решения регулятор будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, внутренних и внешних рисков и реакции на них финрынков.
ТАСС / Сергей Фадеичев