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10 февраля, 15:55

Набиуллина рассказала, где лучше хранить сбережения

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина посоветовала гражданам России хранить сбережения в рублях. По её словам, регулятор делает всё, чтобы это было выгодно.

"Мы делаем всё для того, чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублёвые сбережения не обесценивались", сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ в ответ на соответствующий вопрос URA.ru.

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Лайф писал, что ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне в 7,5% годовых. Дальнейшие решения регулятор будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, внутренних и внешних рисков и реакции на них финрынков.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
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