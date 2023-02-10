Набиуллина рассказала, где лучше хранить сбережения

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина посоветовала гражданам России хранить сбережения в рублях. По её словам, регулятор делает всё, чтобы это было выгодно.

"Мы делаем всё для того, чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублёвые сбережения не обесценивались", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ в ответ на соответствующий вопрос URA.ru.