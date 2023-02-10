ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Банк России в третий раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Дальнейшие решения регулятор будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, внутренних и внешних рисков и реакции на них финрынков.
"Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне", — говорится в сообщении ЦБ.
В регуляторе также отмечают, что динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза и появляются признаки восстановления потребительской активности.
Напомним, 28 февраля 2022 года ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В последующие месяцы решением регулятора ставка снижалась, в последний раз это произошло 16 сентября. Тогда был установлен показатель в 7,5% годовых, после чего он пока не менялся.
LIFE / Владимир Суворов