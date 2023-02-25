"Не делать резких движений": Россиянам дали совет, как сохранить сбережения

На фоне нестабильного курса рубля и роста цен россиянам лучше "не делать резких движений". Такой совет дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев.

"Главное, не делать резких движений, потому что сбережения не любят такого поведения. Лучше всего их дифференцировать, то есть иметь определённую часть в банке или даже в нескольких банках под неплохой процент. Какую-то часть можно использовать на долгосрочные вложения, в недвижимость, в покупку каких-то товаров длительного пользования. Но лучше всего их рассредоточить", — заявил Сухарев в эфире радио "Комсомольская правда".

Какое решение принять, зависит от того, какую сумму удалось накопить. Что касается падения курса рубля, Сухарев пояснил, что причина этого банальна. Дело в том, что в декабре и в январе экспортёры продают валютную выручку. К середине или ближе к концу февраля обычно этот процесс заканчивается и ситуация на валютном рынке приходит в норму.