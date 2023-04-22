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22 апреля, 16:21

Найденную в Белгороде авиабомбу с Су-34 уничтожили на Бутовском полигоне

В Белгородской области был уничтожен найденный ранее неразорвавшийся снаряд, который упал на городскую дорогу вблизи жилых домов. Видео с Бутовского полигона опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Уничтожение боеприпаса на полигоне под Белгородом. Видео © t.me / Вячеслав Гладков

В субботу утром в Белгороде после обнаружения второй бомбы началась эвакуация населения. Позднее губернатор региона сообщил, что спецслужбы вывезли авиабомбу с территории жилого сектора на полигон. Людей начали возвращать домой.

В МЧС оценили вероятность взрыва найденной в Белгороде авиабомбы с Су-34

В МЧС оценили вероятность взрыва найденной в Белгороде авиабомбы с Су-34

Напомним, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина в районе 10 вечера 20 апреля. Несколько автомобилей получили повреждения, одну из легковушек от взрывной волны забросило на крышу супермаркета. В Минобороны заявили, что взрыв в Белгороде стал результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34.

Обложка ©

t.me / Вячеслав Гладков

Ирина Фальке
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