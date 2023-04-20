Причиной взрыва в Белгороде стал "нештатный сход" бомбы с Су-34

Минобороны России заявило, что с пролетавшего над Белгородом Су-34 нештатно упал авиационный боеприпас, начато расследование. Оборонное ведомство распространило такой комментарий к взрыву, который прогремел вечером 20 апреля в городе.

"20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полёта самолёта Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса", — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате случившегося повреждены дома, но обошлось без жертв. По факту ЧП начато расследование.