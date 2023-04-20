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20 апреля, 20:59

Причиной взрыва в Белгороде стал "нештатный сход" бомбы с Су-34

Минобороны: Над Белгородом произошёл нештатный сход боеприпаса с Су-34

<p>Последствия взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков</p>

Последствия взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

Минобороны России заявило, что с пролетавшего над Белгородом Су-34 нештатно упал авиационный боеприпас, начато расследование. Оборонное ведомство распространило такой комментарий к взрыву, который прогремел вечером 20 апреля в городе.

"20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полёта самолёта Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса", — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате случившегося повреждены дома, но обошлось без жертв. По факту ЧП начато расследование.

Опубликовано видео с моментом мощного взрыва в Белгороде

Опубликовано видео с моментом мощного взрыва в Белгороде

Как рассказывал Лайф, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. Местные жители рассказали, что почувствовали толчки, как при несильном землетрясении. Пострадавших двое: одна женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой, другая получила только ссадины и необходимости ехать в больницу не увидела.

Андрей Григорьев
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