Причиной взрыва в Белгороде стал "нештатный сход" бомбы с Су-34
Минобороны: Над Белгородом произошёл нештатный сход боеприпаса с Су-34
Последствия взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков
Минобороны России заявило, что с пролетавшего над Белгородом Су-34 нештатно упал авиационный боеприпас, начато расследование. Оборонное ведомство распространило такой комментарий к взрыву, который прогремел вечером 20 апреля в городе.
"20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полёта самолёта Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса", — заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в результате случившегося повреждены дома, но обошлось без жертв. По факту ЧП начато расследование.
Как рассказывал Лайф, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. Местные жители рассказали, что почувствовали толчки, как при несильном землетрясении. Пострадавших двое: одна женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой, другая получила только ссадины и необходимости ехать в больницу не увидела.