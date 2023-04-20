КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 20:57

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при взрыве в Белгороде

По предварительным данным, в результате взрыва в Белгороде всё же есть пострадавшие. Одна женщина с черепно-мозговой травмой госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, вторая получила ссадины и от госпитализации отказалась. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате обследования территории разрушения выявлены в четырёх квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Всем жителям повреждённых квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд. Также повреждены четыре автомобиля", — добавил Гладков в своём Telegram-канале.

Он также рассказал, что сформирован информационный штаб, куда стекаются все данные о повреждениях. На месте ЧП работают сотрудники МЧС. В первую очередь "важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города", отметил губернатор.

Опубликовано видео с моментом мощного взрыва в Белгороде

Опубликовано видео с моментом мощного взрыва в Белгороде

Как рассказывал Лайф, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. Местные жители рассказали, что почувствовали толчки, как при несильном землетрясении.

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Telegram / Вячеслав Гладков

Андрей Григорьев
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