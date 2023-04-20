Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при взрыве в Белгороде

По предварительным данным, в результате взрыва в Белгороде всё же есть пострадавшие. Одна женщина с черепно-мозговой травмой госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, вторая получила ссадины и от госпитализации отказалась. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате обследования территории разрушения выявлены в четырёх квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Всем жителям повреждённых квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд. Также повреждены четыре автомобиля", — добавил Гладков в своём Telegram-канале.

Он также рассказал, что сформирован информационный штаб, куда стекаются все данные о повреждениях. На месте ЧП работают сотрудники МЧС. В первую очередь "важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города", отметил губернатор.