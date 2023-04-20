Опубликовано видео с моментом мощного взрыва в Белгороде

Камеры наблюдения в Белгороде записали видео падения некоего объекта, за которым последовал взрыв, образовавший на дороге и обочине воронку радиусом 20 метров.

Взрыв в Белгороде. Видео © Telegram / "Белгород №1"

Telegram-канал "Белгород №1" публикует кадры, снятые в нескольких десятках метров от места взрыва. Видно, что нечто падает с неба, в воздух взметает осколки, у автомобилей массово срабатывает сигнализация.

Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил ранее появившуюся информацию, что обошлось без жертв и даже без пострадавших. На улице образовалась воронка, повреждено несколько автомобилей, а также квартир в близлежащих домах. Глава города рассказал, что потерпевшим предложили временное размещение в гостинице.