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20 апреля, 20:39

Опубликовано видео с моментом мощного взрыва в Белгороде

<p>Последствия взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / Валентин Демидов</p>

Последствия взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / Валентин Демидов

Камеры наблюдения в Белгороде записали видео падения некоего объекта, за которым последовал взрыв, образовавший на дороге и обочине воронку радиусом 20 метров.

Взрыв в Белгороде. Видео © Telegram / "Белгород №1"

Telegram-канал "Белгород №1" публикует кадры, снятые в нескольких десятках метров от места взрыва. Видно, что нечто падает с неба, в воздух взметает осколки, у автомобилей массово срабатывает сигнализация.

Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил ранее появившуюся информацию, что обошлось без жертв и даже без пострадавших. На улице образовалась воронка, повреждено несколько автомобилей, а также квартир в близлежащих домах. Глава города рассказал, что потерпевшим предложили временное размещение в гостинице.

"Воронка радиусом 20 метров": Глава региона рассказал о последствиях взрыва в Белгороде

"Воронка радиусом 20 метров": Глава региона рассказал о последствиях взрыва в Белгороде

Как рассказывал Лайф, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. Местные жители рассказали, что почувствовали толчки, как при несильном землетрясении.

Андрей Григорьев
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