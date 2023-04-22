В МЧС оценили вероятность взрыва найденной в Белгороде авиабомбы с Су-34
ГУ МЧС по Белгородской области: Найденная авиабомба с Су-34 не взрывоопасна
Авиабомба, найденная на месте взрыва снаряда с Су-34 в Белгороде. Фото © Telegram / SHOT
Найденная в Белгороде авиационная бомба с Су-34 не взрывоопасна. К такому выводу пришли осмотревшие её специалисты-взрывотехники, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Сергей Потапов.
"Сейчас специалисты-взрывотехники оценили обстановку. Боеприпас, по их мнению, по экспертной оценке, не опасен. И после завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать его с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения", — сказал Потапов, подчеркнув, что всё находится под контролем.
Начальник ГУ МЧС добавил, что введён режим ЧС регионального уровня, задействованы все экстренные службы.
Напомним, 20 апреля в Белгороде в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина произошёл мощный взрыв, в результате которого оказались разбиты стёкла в нескольких квартирах близстоящих домов и повреждены припаркованные рядом авто. В Минобороны объяснили взрыв результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34. А сегодня стало известно, что на месте ЧП находится ещё одна бомба. Была объявлена эвакуация 17 домов.