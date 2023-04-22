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22 апреля, 11:53

В МЧС оценили вероятность взрыва найденной в Белгороде авиабомбы с Су-34

ГУ МЧС по Белгородской области: Найденная авиабомба с Су-34 не взрывоопасна

<p>Авиабомба, найденная на месте взрыва снаряда с Су-34 в Белгороде. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50426" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Авиабомба, найденная на месте взрыва снаряда с Су-34 в Белгороде. Фото © Telegram / SHOT

Найденная в Белгороде авиационная бомба с Су-34 не взрывоопасна. К такому выводу пришли осмотревшие её специалисты-взрывотехники, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Сергей Потапов.

"Сейчас специалисты-взрывотехники оценили обстановку. Боеприпас, по их мнению, по экспертной оценке, не опасен. И после завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать его с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения", — сказал Потапов, подчеркнув, что всё находится под контролем.

Начальник ГУ МЧС добавил, что введён режим ЧС регионального уровня, задействованы все экстренные службы.

Найденная в Белгороде авиабомба с Су-34 ушла под землю на шесть метров

Найденная в Белгороде авиабомба с Су-34 ушла под землю на шесть метров

Напомним, 20 апреля в Белгороде в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина произошёл мощный взрыв, в результате которого оказались разбиты стёкла в нескольких квартирах близстоящих домов и повреждены припаркованные рядом авто. В Минобороны объяснили взрыв результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34. А сегодня стало известно, что на месте ЧП находится ещё одна бомба. Была объявлена эвакуация 17 домов.

Никита Никонов
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