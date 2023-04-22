В МЧС оценили вероятность взрыва найденной в Белгороде авиабомбы с Су-34

Найденная в Белгороде авиационная бомба с Су-34 не взрывоопасна. К такому выводу пришли осмотревшие её специалисты-взрывотехники, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Сергей Потапов.

"Сейчас специалисты-взрывотехники оценили обстановку. Боеприпас, по их мнению, по экспертной оценке, не опасен. И после завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать его с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения", — сказал Потапов, подчеркнув, что всё находится под контролем.

Начальник ГУ МЧС добавил, что введён режим ЧС регионального уровня, задействованы все экстренные службы.