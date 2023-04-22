Найденная в Белгороде авиабомба с Су-34 ушла под землю на шесть метров

Найденная в Белгороде авиабомба, из-за которой в эти минуты в городе проводится эвакуация почти двух десятков домов, ушла на шесть метров под землю, передаёт SHOT.

Эвакуация жителей Белгорода. Видео © VK / Официальный Белгород

По данным телеграм-канала, боеприпас ФАБ-500 сегодня около полудня обнаружили в районе дома, расположенного по улице Шаландина, 15. Сейчас из дворов эвакуируют припаркованные авто, а к охране зданий даже привлекли тероборону. После полной эвакуации взрывотехники Минобороны перевезут снаряд на специальный полигон. Сейчас пиротехники выкапывают её из земли.