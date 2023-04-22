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22 апреля, 11:19

Найденная в Белгороде авиабомба с Су-34 ушла под землю на шесть метров

<p>Авиабомба, найденная на месте взрыва снаряда с Су-34 в Белгороде. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50426" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Авиабомба, найденная на месте взрыва снаряда с Су-34 в Белгороде. Фото © Telegram / SHOT

Найденная в Белгороде авиабомба, из-за которой в эти минуты в городе проводится эвакуация почти двух десятков домов, ушла на шесть метров под землю, передаёт SHOT.

Эвакуация жителей Белгорода. Видео © VK / Официальный Белгород

По данным телеграм-канала, боеприпас ФАБ-500 сегодня около полудня обнаружили в районе дома, расположенного по улице Шаландина, 15. Сейчас из дворов эвакуируют припаркованные авто, а к охране зданий даже привлекли тероборону. После полной эвакуации взрывотехники Минобороны перевезут снаряд на специальный полигон. Сейчас пиротехники выкапывают её из земли.

Авто взлетело на крышу "Пятёрочки": На видео попал момент взрыва в Белгороде из-за "схода" бомбы с Су-34

Авто взлетело на крышу "Пятёрочки": На видео попал момент взрыва в Белгороде из-за "схода" бомбы с Су-34

Напомним, 20 апреля в Белгороде в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина произошёл мощный взрыв, в результате которого оказались разбиты стёкла в нескольких квартирах близстоящих домов и повреждены припаркованные рядом авто. В Минобороны объяснили взрыв результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34. А сегодня стало известно, что на месте ЧП находится ещё одна бомба. Была объявлена эвакуация 17 домов.

Николь Вербер
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