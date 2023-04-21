КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 08:09

Авто взлетело на крышу "Пятёрочки": На видео попал момент взрыва в Белгороде из-за "схода" бомбы с Су-34

Опубликовано новое видео падения боеприпаса и взрыва в Белгороде

SHOT опубликовал момент вчерашнего инцидента в Белгороде, где на город упал и взорвался боеприпас с самолёта Су-34 ВКС РФ.

Боеприпас с самолёта упал и взорвался в Белгороде. Видео © SHOT

В частности, на кадрах видно, как сила взрыва отбрасывает припаркованный автомобиль на крышу "Пятёрочки". По последним данным, в результате инцидента пострадало три человека, двое из них госпитализированы. Власти приняли решение полностью расселить повреждённый дом на время экспертизы и восстановительных работ.

Опубликовано видео с моментом мощного взрыва в Белгороде

Опубликовано видео с моментом мощного взрыва в Белгороде

Мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина примерно в 22:00 20 апреля. Было повреждено несколько автомобилей, разбиты стёкла в ряде квартир. Через два часа после ЧП в Минобороны заявили, что взрыв в Белгороде стал результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров