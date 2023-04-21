Авто взлетело на крышу "Пятёрочки": На видео попал момент взрыва в Белгороде из-за "схода" бомбы с Су-34

SHOT опубликовал момент вчерашнего инцидента в Белгороде, где на город упал и взорвался боеприпас с самолёта Су-34 ВКС РФ.

Боеприпас с самолёта упал и взорвался в Белгороде. Видео © SHOT

В частности, на кадрах видно, как сила взрыва отбрасывает припаркованный автомобиль на крышу "Пятёрочки". По последним данным, в результате инцидента пострадало три человека, двое из них госпитализированы. Власти приняли решение полностью расселить повреждённый дом на время экспертизы и восстановительных работ.