Авто взлетело на крышу "Пятёрочки": На видео попал момент взрыва в Белгороде из-за "схода" бомбы с Су-34
Опубликовано новое видео падения боеприпаса и взрыва в Белгороде
SHOT опубликовал момент вчерашнего инцидента в Белгороде, где на город упал и взорвался боеприпас с самолёта Су-34 ВКС РФ.
Боеприпас с самолёта упал и взорвался в Белгороде. Видео © SHOT
В частности, на кадрах видно, как сила взрыва отбрасывает припаркованный автомобиль на крышу "Пятёрочки". По последним данным, в результате инцидента пострадало три человека, двое из них госпитализированы. Власти приняли решение полностью расселить повреждённый дом на время экспертизы и восстановительных работ.
Мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина примерно в 22:00 20 апреля. Было повреждено несколько автомобилей, разбиты стёкла в ряде квартир. Через два часа после ЧП в Минобороны заявили, что взрыв в Белгороде стал результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34.