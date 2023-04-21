Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трёх

До трёх человек выросло число пострадавших в результате инцидента в Белгороде, где накануне произошёл взрыв в результате нештатного схода боеприпаса с самолёта Су-34. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Трое пострадали, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление", — говорится в сообщении в телеграм-канале Гладкова.

По словам главы региона, женщину госпитализировали, она находится под наблюдением врачей. Также губернатор сообщил, что было решено перестраховаться и полностью расселить трёхподъездный пятиэтажный дом. Кто-то уехал к родственникам, остальных поселили в гостинице. Жильём и питанием граждане будут обеспечены, заверил Гладков.

Губернатор добавил, что сейчас самое главное — провести строительную экспертизу несущих конструкций дома и подготовить документацию, чтобы в кратчайшие сроки начать восстановительные работы. Что касается повреждённой дороги, то восстановить её планируется до понедельника, отметил глава региона.