Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трёх
Губернатор Гладков сообщил о третьей пострадавшей при взрыве в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде. Обложка © ТАСС / Павел Колядин
До трёх человек выросло число пострадавших в результате инцидента в Белгороде, где накануне произошёл взрыв в результате нештатного схода боеприпаса с самолёта Су-34. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Трое пострадали, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление", — говорится в сообщении в телеграм-канале Гладкова.
По словам главы региона, женщину госпитализировали, она находится под наблюдением врачей. Также губернатор сообщил, что было решено перестраховаться и полностью расселить трёхподъездный пятиэтажный дом. Кто-то уехал к родственникам, остальных поселили в гостинице. Жильём и питанием граждане будут обеспечены, заверил Гладков.
Губернатор добавил, что сейчас самое главное — провести строительную экспертизу несущих конструкций дома и подготовить документацию, чтобы в кратчайшие сроки начать восстановительные работы. Что касается повреждённой дороги, то восстановить её планируется до понедельника, отметил глава региона.
Напомним, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина примерно в 22:00 20 апреля. Было повреждено несколько автомобилей, разбиты стёкла в нескольких квартирах. Через два часа после ЧП в Минобороны заявили, что взрыв в Белгороде стал результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34.