В Белгороде начали ускоренно расчищать улицы от обломков после взрыва

В Белгороде строительная и дорожная техника работают на месте взрыва, прогремевшего у пересечения улиц Ватутина и Губкина. Задача властей города — как можно быстрее открыть проезд на этом участке.

В Белгороде расчищают улицу от обломков после взрыва. Видео © LiFE

"После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города", — высказался на этот счёт глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

На кадрах, которые публикует Лайф, видно, что территория пока оцеплена. Образовавшиеся после взрыва обломки дороги, куски почвы грузят в самосвалы и вывозят. На месте ЧП ещё дежурят машины скорой помощи и пожарные. Мэр города Валентин Демидов заявил, что власти города будет стараться максимально восстановить этот участок до утра.