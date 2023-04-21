В Белгороде начали ускоренно расчищать улицы от обломков после взрыва
В Белгороде строительная и дорожная техника работают на месте взрыва, прогремевшего у пересечения улиц Ватутина и Губкина. Задача властей города — как можно быстрее открыть проезд на этом участке.
В Белгороде расчищают улицу от обломков после взрыва. Видео © LiFE
"После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города", — высказался на этот счёт глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
На кадрах, которые публикует Лайф, видно, что территория пока оцеплена. Образовавшиеся после взрыва обломки дороги, куски почвы грузят в самосвалы и вывозят. На месте ЧП ещё дежурят машины скорой помощи и пожарные. Мэр города Валентин Демидов заявил, что власти города будет стараться максимально восстановить этот участок до утра.
Как рассказывал Лайф, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина произошёл примерно в 22:00 20 апреля. Пострадавших двое: одна женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой, другая получила только ссадины и необходимости ехать в больницу не увидела. Повреждены несколько автомобилей, разбиты стёкла в нескольких квартирах. Через два часа после ЧП в Минобороны заявили, что взрыв в Белгороде стал результатом "нештатного схода" боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34.
LiFE