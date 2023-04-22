В Белгороде началась эвакуация населения из-за второй бомбы на месте взрыва снаряда с Су-34
Гладков: В Белгороде нашли вторую авиабомбу на месте взрыва снаряда с Су-34
Белгород. Работы на месте воронки от взрыва авиационного боеприпаса на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. Обложка © ТАСС / Павел Колядин
Власти Белгорода объявили об эвакуации жильцов из многоквартирных домов в связи с обнаружением взрывоопасного предмета на улице Шаландина, 15, где 20 апреля взорвался боеприпас с самолёта Су-34 ВКС России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Эвакуация жителей в Белгороде. Видео © t.me / belgorod01
"[При обследовании места, куда 20 апреля упал снаряд с Су-34] сапёрами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперштабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трёх тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана", — написал губернатор.
Гладков пояснил, что для обеспечения безопасности людей вывезут в пункты временного размещения. В них есть всё необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием.
Адреса домов, из которых жители будут переведены в пункты временного размещения:
- Ул. Шаландина, 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9;
- Ул. Губкина, 30, 32, 34, 38, 38а и 38б;
- Проспект Ватутина, 18б, 22а, 22, 16.
"К 13:00 в районе дома 5а на Шаландина и в районе дома 30 на малой Губкина будут организованы 2 пункта сбора. К ним будут подаваться автобусы. Выделено 90 единиц транспорта. Все дома, из которых будем вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции", — добавил Гладков.
Напомним, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина примерно в 22:00 20 апреля. Было повреждено несколько автомобилей, разбиты стёкла в нескольких квартирах. Через два часа после ЧП в Минобороны заявили, что взрыв в Белгороде стал результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34.