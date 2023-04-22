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22 апреля, 10:29

В Белгороде началась эвакуация населения из-за второй бомбы на месте взрыва снаряда с Су-34

Гладков: В Белгороде нашли вторую авиабомбу на месте взрыва снаряда с Су-34

<p>Белгород. Работы на месте воронки от взрыва авиационного боеприпаса на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. Обложка © ТАСС / Павел Колядин </p>

Белгород. Работы на месте воронки от взрыва авиационного боеприпаса на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Власти Белгорода объявили об эвакуации жильцов из многоквартирных домов в связи с обнаружением взрывоопасного предмета на улице Шаландина, 15, где 20 апреля взорвался боеприпас с самолёта Су-34 ВКС России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Эвакуация жителей в Белгороде. Видео © t.me / belgorod01

"[При обследовании места, куда 20 апреля упал снаряд с Су-34] сапёрами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперштабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трёх тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана", — написал губернатор.

Гладков пояснил, что для обеспечения безопасности людей вывезут в пункты временного размещения. В них есть всё необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием.

Адреса домов, из которых жители будут переведены в пункты временного размещения:

  • Ул. Шаландина, 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9;
  • Ул. Губкина, 30, 32, 34, 38, 38а и 38б;
  • Проспект Ватутина, 18б, 22а, 22, 16.

"К 13:00 в районе дома 5а на Шаландина и в районе дома 30 на малой Губкина будут организованы 2 пункта сбора. К ним будут подаваться автобусы. Выделено 90 единиц транспорта. Все дома, из которых будем вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции", — добавил Гладков.

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Напомним, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина примерно в 22:00 20 апреля. Было повреждено несколько автомобилей, разбиты стёкла в нескольких квартирах. Через два часа после ЧП в Минобороны заявили, что взрыв в Белгороде стал результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34.

Ирина Фальке
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