Железное месиво: Лайф снял на видео машину, подброшенную на крышу "Пятёрочки" взрывом бомбы с Су-34

Судя по видео, от автомобиля Renault Logan, который после взрыва буквально взлетел на высоту десятого этажа и упал на крышу "Пятёрочки", практически ничего не осталось. Машина не просто повреждена, а полностью искорёжена и восстановлению уже вряд ли подлежит. Её с помощью крана спустили с крыши. Водителя внутри во время "взлёта" не было. Поэтому вчерашний день он считает своим вторым днём рождения.