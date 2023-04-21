Железное месиво: Лайф снял на видео машину, подброшенную на крышу "Пятёрочки" взрывом бомбы с Су-34
Опубликовано видео с взлетевшим на крышу "Пятёрочки" авто при взрыве в Белгороде
SHOT опубликовал кадры с последствиями из Белгорода, где вчера вечером на город упал и взорвался боеприпас с самолёта Су-34 ВКС России.
Последствия падения и взрыва боеприпаса в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT
Судя по видео, от автомобиля Renault Logan, который после взрыва буквально взлетел на высоту десятого этажа и упал на крышу "Пятёрочки", практически ничего не осталось. Машина не просто повреждена, а полностью искорёжена и восстановлению уже вряд ли подлежит. Её с помощью крана спустили с крыши. Водителя внутри во время "взлёта" не было. Поэтому вчерашний день он считает своим вторым днём рождения.
Авто взлетело на крышу "Пятёрочки": На видео попал момент взрыва в Белгороде из-за "схода" бомбы с Су-34
Напомним, вчера около десяти вечера произошёл мощный взрыв на пересечении улиц Ватутина и Губкина, в результате которого оказались повреждены несколько автомобилей и разбиты стёкла в близстоящих домах. Также пострадали три человека. Как сообщили в Минобороны РФ, причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с пролетавшего российского Су-34.
Telegram / SHOT