КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 12:17
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Железное месиво: Лайф снял на видео машину, подброшенную на крышу "Пятёрочки" взрывом бомбы с Су-34

Опубликовано видео с взлетевшим на крышу "Пятёрочки" авто при взрыве в Белгороде

SHOT опубликовал кадры с последствиями из Белгорода, где вчера вечером на город упал и взорвался боеприпас с самолёта Су-34 ВКС России.

Последствия падения и взрыва боеприпаса в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

Судя по видео, от автомобиля Renault Logan, который после взрыва буквально взлетел на высоту десятого этажа и упал на крышу "Пятёрочки", практически ничего не осталось. Машина не просто повреждена, а полностью искорёжена и восстановлению уже вряд ли подлежит. Её с помощью крана спустили с крыши. Водителя внутри во время "взлёта" не было. Поэтому вчерашний день он считает своим вторым днём рождения.

Авто взлетело на крышу "Пятёрочки": На видео попал момент взрыва в Белгороде из-за "схода" бомбы с Су-34

Авто взлетело на крышу "Пятёрочки": На видео попал момент взрыва в Белгороде из-за "схода" бомбы с Су-34

Напомним, вчера около десяти вечера произошёл мощный взрыв на пересечении улиц Ватутина и Губкина, в результате которого оказались повреждены несколько автомобилей и разбиты стёкла в близстоящих домах. Также пострадали три человека. Как сообщили в Минобороны РФ, причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с пролетавшего российского Су-34.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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