В Белгороде авиабомбу с Су-34 увезли на полигон

В Белгороде спецслужбы увезли на полигон снаряд, который ранее упал на городскую дорогу вблизи жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", — написал он в телеграм-канале.

В Белгороде увезли упавший снаряд. Видео © t.me / "Белгород № 1. Люди"

Очевидцы сняли, как спецтехника с опасным грузом медленно движется по улице в сопровождении полицейских машин. "Бомбу увезли, всё хорошо", — прокомментировал автор ролика. Теперь предстоит оценить повреждения, которые получил соседний дом. При падении авиабомба задела три балкона, часть квартир завалена обломками стены. Фото публикует SHOT.

Разрушения дома в Белгороде после падения снаряда. Фото © SHOT

Разрушения дома в Белгороде после падения снаряда. Фото © SHOT

Сам снаряд ушёл в землю на шесть метров. Чтобы его достать, в районе перекрыли водоснабжение из-за опасности повредить трубу во время работ. Сейчас воду вновь подают в квартиры, уточняет издание.