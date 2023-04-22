КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 12:40

В Белгороде авиабомбу с Су-34 увезли на полигон

<p>Разрушения дома в Белгороде после падения снаряда. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Разрушения дома в Белгороде после падения снаряда. Фото © SHOT

В Белгороде спецслужбы увезли на полигон снаряд, который ранее упал на городскую дорогу вблизи жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", — написал он в телеграм-канале.

В Белгороде увезли упавший снаряд. Видео © t.me / "Белгород № 1. Люди"

Очевидцы сняли, как спецтехника с опасным грузом медленно движется по улице в сопровождении полицейских машин. "Бомбу увезли, всё хорошо", — прокомментировал автор ролика. Теперь предстоит оценить повреждения, которые получил соседний дом. При падении авиабомба задела три балкона, часть квартир завалена обломками стены. Фото публикует SHOT.

Разрушения дома в Белгороде после падения снаряда. Фото © SHOT

Разрушения дома в Белгороде после падения снаряда. Фото © SHOT

Разрушения дома в Белгороде после падения снаряда. Фото © SHOT

Разрушения дома в Белгороде после падения снаряда. Фото © SHOT

Сам снаряд ушёл в землю на шесть метров. Чтобы его достать, в районе перекрыли водоснабжение из-за опасности повредить трубу во время работ. Сейчас воду вновь подают в квартиры, уточняет издание.

Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трёх

Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трёх

Напомним, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина примерно в 22:00 20 апреля. Несколько автомобилей получили повреждения, разбиты стёкла в квартирах. В Минобороны заявили, что взрыв в Белгороде стал результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34.

Татьяна Миссуми
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