Жители пяти сёл Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка
© Telegram / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле ВСУ. На этот раз украинская сторона открыла огонь по селу Новая Таволжанка. К счастью, жертв среди населения удалось избежать.
"Есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Гладков сообщил, что из-за повреждений на линии электропередачи без света остаются жители населённых пунктов Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. На месте работают оперативные и аварийные службы. Бригады электриков приступят к восстановительным работам уже в скором времени.
Также обстрелу ВСУ сегодня подверглись разные районы Донецка. За 20 минут украинские военные нанесли четыре огневых удара из натовского оружия. Всего было выпущено 20 ракет из артиллерии калибра 155 мм.