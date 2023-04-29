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Регион
Опубликовано 29 апреля 2023, 12:49
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Жители пяти сёл Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

© Telegram / Настоящий Гладков

© Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле ВСУ. На этот раз украинская сторона открыла огонь по селу Новая Таволжанка. К счастью, жертв среди населения удалось избежать.

"Есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Гладков сообщил, что из-за повреждений на линии электропередачи без света остаются жители населённых пунктов Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. На месте работают оперативные и аварийные службы. Бригады электриков приступят к восстановительным работам уже в скором времени.

В части Белгородской области объявлена эвакуация из-за взрывоопасного предмета
В части Белгородской области объявлена эвакуация из-за взрывоопасного предмета

Также обстрелу ВСУ сегодня подверглись разные районы Донецка. За 20 минут украинские военные нанесли четыре огневых удара из натовского оружия. Всего было выпущено 20 ракет из артиллерии калибра 155 мм.

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Николь Вербер
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