Жители пяти сёл Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле ВСУ. На этот раз украинская сторона открыла огонь по селу Новая Таволжанка. К счастью, жертв среди населения удалось избежать.

"Есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Гладков сообщил, что из-за повреждений на линии электропередачи без света остаются жители населённых пунктов Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. На месте работают оперативные и аварийные службы. Бригады электриков приступят к восстановительным работам уже в скором времени.