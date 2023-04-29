ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из натовской артиллерии за 20 минут

Украинские военные нанесли четыре огневых удара по Донецку в течение 20 минут. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Трижды был обстрелян Петровский район города в промежутке с 13:20 по 13:40 (по Москве), один раз украинский снаряд прилетел в Киевский район. В общей сложности выпущено 20 ракет из артиллерии калибра 155 мм. Информация о пострадавших уточняется.