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29 апреля, 11:42

ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из натовской артиллерии за 20 минут

<p>Повреждения дома в Петровском районе Донецка. Фото © t.me / <a href="https://t.me/itsdonetsk/71232?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Типичный Донецк"</a></p>

Повреждения дома в Петровском районе Донецка. Фото © t.me / "Типичный Донецк"

Украинские военные нанесли четыре огневых удара по Донецку в течение 20 минут. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Трижды был обстрелян Петровский район города в промежутке с 13:20 по 13:40 (по Москве), один раз украинский снаряд прилетел в Киевский район. В общей сложности выпущено 20 ракет из артиллерии калибра 155 мм. Информация о пострадавших уточняется.

"В результате обстрела Петровского района в частном домовладении по ул. Лукьяненко повреждены гараж, хозпостройка, забор", — уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин и добавил, что есть сведения о раненых.

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Напомним, накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. Один из снарядов попал в маршрутку. Также под обстрелом оказались парк, универмаг, стадион "Олимпийский", республиканский травматологический центр и другие объекты в центре города. Погибли девять мирных жителей, ещё 19 ранены.

Татьяна Миссуми
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