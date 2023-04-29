ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из натовской артиллерии за 20 минут
Повреждения дома в Петровском районе Донецка. Фото © t.me / "Типичный Донецк"
Украинские военные нанесли четыре огневых удара по Донецку в течение 20 минут. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Трижды был обстрелян Петровский район города в промежутке с 13:20 по 13:40 (по Москве), один раз украинский снаряд прилетел в Киевский район. В общей сложности выпущено 20 ракет из артиллерии калибра 155 мм. Информация о пострадавших уточняется.
"В результате обстрела Петровского района в частном домовладении по ул. Лукьяненко повреждены гараж, хозпостройка, забор", — уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин и добавил, что есть сведения о раненых.
Напомним, накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. Один из снарядов попал в маршрутку. Также под обстрелом оказались парк, универмаг, стадион "Олимпийский", республиканский травматологический центр и другие объекты в центре города. Погибли девять мирных жителей, ещё 19 ранены.