В Донецке 19 раненых доставили в травмцентр после массированного обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: В Донецке 19 человек доставлены в травмцентр после обстрелов ВСУ
Последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegram / "Типичный Донецк"
До 19 человек выросло число пострадавших, доставленных в Республиканский травматологический центр (РТЦ) в Донецке после обстрелов украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Донецкой Народной Республики (ДНР).
"На данный момент в травматологический центр доставлено 19 человек", — уточнили в министерстве.
По словам директора РТЦ Андрея Боряка, пациентов осматривают, а также проводят им оперативные вмешательства. Данные предварительные и могут дополняться, сказал врач журналистам.
По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Донецку 32 снаряда за два с половиной часа. При попадании снаряда в рейсовый автобус погибли семь человек. Также ВСУ обстреляли травматологический центр, куда привозили пострадавших.