В Донецке 19 раненых доставили в травмцентр после массированного обстрела ВСУ

До 19 человек выросло число пострадавших, доставленных в Республиканский травматологический центр (РТЦ) в Донецке после обстрелов украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Донецкой Народной Республики (ДНР).

"На данный момент в травматологический центр доставлено 19 человек", — уточнили в министерстве.