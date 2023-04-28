ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 13:02

В Донецке 19 раненых доставили в травмцентр после массированного обстрела ВСУ

Минздрав ДНР: В Донецке 19 человек доставлены в травмцентр после обстрелов ВСУ

Последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegram / "Типичный Донецк"

Последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegram / "Типичный Донецк"

До 19 человек выросло число пострадавших, доставленных в Республиканский травматологический центр (РТЦ) в Донецке после обстрелов украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Донецкой Народной Республики (ДНР).

"На данный момент в травматологический центр доставлено 19 человек", — уточнили в министерстве.

По словам директора РТЦ Андрея Боряка, пациентов осматривают, а также проводят им оперативные вмешательства. Данные предварительные и могут дополняться, сказал врач журналистам.

Житель ДНР дал волю горю при виде "скелета" автобуса, где заживо сгорели 7 человек
Житель ДНР дал волю горю при виде "скелета" автобуса, где заживо сгорели 7 человек

По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Донецку 32 снаряда за два с половиной часа. При попадании снаряда в рейсовый автобус погибли семь человек. Также ВСУ обстреляли травматологический центр, куда привозили пострадавших.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar