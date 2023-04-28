Житель ДНР дал волю горю при виде "скелета" автобуса, где заживо сгорели 7 человек
СЦКК: Украинские войска выпустили 32 снаряда по Донецку за 2,5 часа
Вооружённые формирования Украины (ВФУ) в пятницу за два с половиной часа нанесли четыре удара по Донецку с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). В общей сложности они выпустили по городу 32 снаряда. Это следует из данных представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Последствия удара ВФУ по пассажирскому автобусу в Донецке, в результате которого погибло семь человек. Видео © SHOT
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <…> Донецка, Киевский район, выпущено десять ракет из РСЗО", — сообщили в представительстве.
За минуту до этого также по Киевскому району было выпущено ещё десять снарядов с другой огневой позиции, а за час украинские войска выпустили десять снарядов по Петровскому району. В 11:00 ВФУ ударили двумя снарядами по Ворошиловскому району.
SHOT опубликовал видео с места удара украинского снаряда по пассажирскому автобусу, который унёс жизни семи мирных граждан, в том числе ребёнка. Автор ужасающих кадров возмущён действиями Киева.
"Это просто кошмар. Все сгорели здесь. Мрази укроповские, как вас ещё назвать? Какие вы ВСУ? Вы твари, которые уничтожают мирное население", — сказал мужчина.
Ранее сообщалось, что четверо подростков ранены при взрыве в Донецке. Пострадавшим от 12 до 14 лет. По словам очевидцев, они пытались столкнуть с дороги неизвестный предмет, который впоследствии сдетонировал.