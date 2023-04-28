Вооружённые формирования Украины (ВФУ) в пятницу за два с половиной часа нанесли четыре удара по Донецку с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). В общей сложности они выпустили по городу 32 снаряда. Это следует из данных представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Последствия удара ВФУ по пассажирскому автобусу в Донецке, в результате которого погибло семь человек. Видео © SHOT

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <…> Донецка, Киевский район, выпущено десять ракет из РСЗО", — сообщили в представительстве.

За минуту до этого также по Киевскому району было выпущено ещё десять снарядов с другой огневой позиции, а за час украинские войска выпустили десять снарядов по Петровскому району. В 11:00 ВФУ ударили двумя снарядами по Ворошиловскому району.

"Это просто кошмар. Все сгорели здесь. Мрази укроповские, как вас ещё назвать? Какие вы ВСУ? Вы твари, которые уничтожают мирное население", — сказал мужчина.