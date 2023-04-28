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Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 10:59
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Семь человек погибли при попадании снаряда ВСУ в рейсовый автобус в Донецке

ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Всего было выпущено десять ракет из РСЗО, есть попадания по территории Республиканского травматологического центра, стадиона "Олимпийский", по Парку кованых фигур и рейсовому автобусу.

  • Последствия удара ВСУ по парку в Донецке. Фото © Telegram / Алексей Кулемзин
    Последствия удара ВСУ по парку в Донецке. Фото © Telegram / Алексей Кулемзин
  • Последствия удара ВСУ по стадиону "Олимпийский". Фото © Telegram / AKUTIN.DPR.RU
    Последствия удара ВСУ по стадиону "Олимпийский". Фото © Telegram / AKUTIN.DPR.RU

Последствия удара ВСУ по парку в Донецке. Фото © Telegram / Алексей Кулемзин

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"Сообщается о попадании вражеского боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра. В районе бывшего универсама "Украина" горят автомобили... В районе бывшего универсама "Украина" погибло семь человек — попадание в маршрутное такси № 25", написал он в своём телеграм-канале.

Первые кадры с места попадания украинского снаряда по автобусу в Донецке. Видео © Telegram / Репортёр Руденко

Появились и первые кадры с места удара. На них видны горящий транспорт и водитель со следами крови. По его словам, в салоне были дети.

С начала года в ДНР погибло сто мирных жителей после украинских обстрелов
С начала года в ДНР погибло сто мирных жителей после украинских обстрелов

Сегодня ночью ВСУ восемь раз обстреляли приграничное село Суземка Брянской области. Часть снарядов попала в местную школу.

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Матвей Константинов
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