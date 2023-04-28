Семь человек погибли при попадании снаряда ВСУ в рейсовый автобус в Донецке

ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Всего было выпущено десять ракет из РСЗО, есть попадания по территории Республиканского травматологического центра, стадиона "Олимпийский", по Парку кованых фигур и рейсовому автобусу.





"Сообщается о попадании вражеского боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра. В районе бывшего универсама "Украина" горят автомобили... В районе бывшего универсама "Украина" погибло семь человек — попадание в маршрутное такси № 25", — написал он в своём телеграм-канале.

Первые кадры с места попадания украинского снаряда по автобусу в Донецке. Видео © Telegram / Репортёр Руденко

Появились и первые кадры с места удара. На них видны горящий транспорт и водитель со следами крови. По его словам, в салоне были дети.