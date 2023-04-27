Четверо подростков ранены при взрыве в Донецке

Четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет ранены в результате детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Город Донецк (Пролетарский район): в результате подрыва взрывоопасного предмета по улице Липецкой, 79, ранения различной степени тяжести получили четверо детей: мальчики 2010-го и 2011 года рождения, двое парней 2009 года рождения", — сказано в сообщении СЦКК.

В центре пояснили, что тип взрывного устройства уточняется. Но характер ран не позволяет говорить о подрыве на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". По словам очевидцев, подростки пытались столкнуть с дороги неизвестный предмет, который впоследствии и сдетонировал.