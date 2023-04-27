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27 апреля, 07:08

Полицейский погиб при взрыве самодельной бомбы у жилого дома в Мелитополе

ГУ МВД по Запорожской области: Полицейский погиб при взрыве СВУ в Мелитополе

Полицейский погиб в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Запорожской области.

Последствия взрыва самодельной бомбы у жилого дома в Мелитополе. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

"Сегодня примерно в 05:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошёл взрыв. Сработало неизвестное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после ЧП с ранениями разной степени тяжести были госпитализированы двое правоохранителей, один из них в итоге скончался от полученных травм. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, мощный взрыв в административном центре Запорожской области России прогремел сегодня утром. Самодельное взрывное устройство сдетонировало около жилого многоэтажного дома на улице Кирова.

Обложка ©

Telegram / МВД МЕДИА

Николь Вербер
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