Полицейский погиб при взрыве самодельной бомбы у жилого дома в Мелитополе

Полицейский погиб в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Запорожской области.

Последствия взрыва самодельной бомбы у жилого дома в Мелитополе. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

"Сегодня примерно в 05:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошёл взрыв. Сработало неизвестное взрывное устройство", — говорится в сообщении.