Полицейский погиб при взрыве самодельной бомбы у жилого дома в Мелитополе
ГУ МВД по Запорожской области: Полицейский погиб при взрыве СВУ в Мелитополе
Полицейский погиб в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Запорожской области.
Последствия взрыва самодельной бомбы у жилого дома в Мелитополе. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
"Сегодня примерно в 05:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошёл взрыв. Сработало неизвестное взрывное устройство", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после ЧП с ранениями разной степени тяжести были госпитализированы двое правоохранителей, один из них в итоге скончался от полученных травм. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, мощный взрыв в административном центре Запорожской области России прогремел сегодня утром. Самодельное взрывное устройство сдетонировало около жилого многоэтажного дома на улице Кирова.
Telegram / МВД МЕДИА