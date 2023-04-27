В Мелитополе сработала самодельная бомба у жилого дома

Взрыв, который утром 27 апреля слышали некоторые жители Мелитополя, прогремел у жилого многоэтажного дома на улице Кирова. Там сдетонировало самодельное взрывное устройство, рассказали в администрации города.

"Примерно в 5:15 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство", — сообщили местные власти в своём Telegram-канале.

Обошлось без жертв, но есть один пострадавший. На месте ЧП работают оперативные службы.