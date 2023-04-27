КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 03:47

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

В городе Мелитополе, который сейчас является административным центром Запорожской области России, в четверг утром раздался громкий взрыв. Об этом сообщила местная администрация.

"Около часа назад в городе был слышен звук взрыва", — сообщили местные власти в своём Telegram-канале.

Там не привели каких-либо подробностей. Детали устанавливаются.

Балицкий: Диверсанты ВСУ подорвали локомотивное депо в Мелитополе

Балицкий: Диверсанты ВСУ подорвали локомотивное депо в Мелитополе

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Мелитополе задержали троих украинских диверсантов. По его данным, они планировали покушения на сотрудников администрации, также они причастны к подрыву железной дороги в городе.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
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