В Мелитополе прогремел мощный взрыв

В городе Мелитополе, который сейчас является административным центром Запорожской области России, в четверг утром раздался громкий взрыв. Об этом сообщила местная администрация.

"Около часа назад в городе был слышен звук взрыва", — сообщили местные власти в своём Telegram-канале.

Там не привели каких-либо подробностей. Детали устанавливаются.