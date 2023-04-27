В Мелитополе прогремел мощный взрыв
В городе Мелитополе, который сейчас является административным центром Запорожской области России, в четверг утром раздался громкий взрыв. Об этом сообщила местная администрация.
"Около часа назад в городе был слышен звук взрыва", — сообщили местные власти в своём Telegram-канале.
Там не привели каких-либо подробностей. Детали устанавливаются.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Мелитополе задержали троих украинских диверсантов. По его данным, они планировали покушения на сотрудников администрации, также они причастны к подрыву железной дороги в городе.
ТАСС / Сергей Мальгавко