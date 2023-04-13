КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 15:25

В Мелитополе задержали трёх украинских диверсантов, причастных к терактам

Балицкий: В Мелитополе задержали трёх членов ДРГ Украины, причастных к терактам

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Мелитополе задержали трёх украинских диверсантов. По его данным, мужчины 49, 30 и 26 лет планировали покушения на сотрудников администрации, также они причастны к подрыву железной дороги в городе.

"Установлено, что именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации", — написал Балицкий в телеграм-канале.

Изъятые боеприпасы у задержанных. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

Изъятые боеприпасы у задержанных. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

Он также добавил, что у задержанных были изъяты взрывчатые вещества, комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они получали из схронов от СБУ. По данным правоохранительных органов региона, диверсанты отправляли кураторам фото расположения российской военной техники.

Войска России уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР

Войска России уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР

Ранее Лайф сообщал, что в Кемерове диверсанты потерпели фиаско при попытке поджечь релейный шкаф на ж/д путях. На движении поездов инцидент никак не отразился, поджигателей-неудачников разыскивают полицейские.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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