В Кемерове диверсанты потерпели фиаско при попытке поджечь релейный шкаф на ж/д путях

В Кемерове неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Заводском районе. По данным SHOT, диверсанты пускали в ход коктейли Молотова, пробовали его вскрыть инструментами, но в результате потерпели фиаско.

После безуспешных попыток злоумышленники оставили на месте пятилитровую бутылку с остатками горючего, пустую бутылку из-под пива и три окурка от сигарет. Сам шкаф остался целым, на движении поездов инцидент никак не отразился. В настоящее время поджигателей-неудачников разыскивают сотрудники правоохранительных органов.