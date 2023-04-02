Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 12:06

В Кемерове диверсанты потерпели фиаско при попытке поджечь релейный шкаф на ж/д путях

В Кемерове неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Кемерове неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Заводском районе. По данным SHOT, диверсанты пускали в ход коктейли Молотова, пробовали его вскрыть инструментами, но в результате потерпели фиаско.

После безуспешных попыток злоумышленники оставили на месте пятилитровую бутылку с остатками горючего, пустую бутылку из-под пива и три окурка от сигарет. Сам шкаф остался целым, на движении поездов инцидент никак не отразился. В настоящее время поджигателей-неудачников разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В Липецке задержали 18-летнего парня, который готовил диверсию на аэродроме и мечтал воевать за ВСУ

В Липецке задержали 18-летнего парня, который готовил диверсию на аэродроме и мечтал воевать за ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего поджигателя релейного шкафа рядом с АЗС. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье об умышленном уничтожении имущества.

Обложка ©

Shutterstock / AnBoris

Наталья Исакова
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