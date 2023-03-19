В Санкт-Петербурге задержали поджигателя релейного шкафа рядом с АЗС

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего диверсанта, который устроил пожар возле автозаправки у железнодорожного перегона. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, молодого человека нашли за несколько часов. После поджога он оставил много улик, среди которых канистра солярки, банка лака, бутылка бензинового растворителя, две банки эмали и два мотка скотча. На некоторых предметах были отпечатки его пальцев.

Оказалось, что диверсант живёт в Красносельском районе. Он сознался в преступлении. Сейчас правоохранители изучают мотивы подозреваемого, они изъяли технику у него дома. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье об умышленном уничтожении имущества.