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19 марта, 14:28

В Санкт-Петербурге задержали поджигателя релейного шкафа рядом с АЗС

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего диверсанта, который устроил пожар возле автозаправки у железнодорожного перегона. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, молодого человека нашли за несколько часов. После поджога он оставил много улик, среди которых канистра солярки, банка лака, бутылка бензинового растворителя, две банки эмали и два мотка скотча. На некоторых предметах были отпечатки его пальцев.

Оказалось, что диверсант живёт в Красносельском районе. Он сознался в преступлении. Сейчас правоохранители изучают мотивы подозреваемого, они изъяли технику у него дома. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье об умышленном уничтожении имущества.

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Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях рядом с заправкой. Горящий предмет заметил машинист идущей электрички.

Обложка ©

PublicDomainPictures

Илья Суриков
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