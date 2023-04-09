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9 апреля, 11:23

Войска России уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР

Группировка "Восток" Вооружённых сил РФ нанесла поражение подразделениям ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил в рамках воскресного брифинга Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Павловка и Водяное ДНР", — сказал Конашенков.

Также была пресечена деятельность двух украинских ДРГ в районах Новосёлки и Владимировки в ДНР. Уточняется, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 20 бойцов, боевую бронированную машину, САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

ВС России уничтожили более 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении

Также за прошедшие сутки наши войска уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива для ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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