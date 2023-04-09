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Регион
Опубликовано 9 апреля 2023, 11:13
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Войска России уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива для ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили в Запорожье хранилище с 70 тысячами тонн топлива, которое использовалось для обеспечения действий ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ в Донбассе", — сказал Конашенков на брифинге.

В Харьковской области уничтожено две группы диверсантов ВСУ
В Харьковской области уничтожено две группы диверсантов ВСУ

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон "Восток-Ахмат" сорвал наступление ВСУ на Запорожском направлении. Он отметил, что при помощи ударов из миномётов российские бойцы напрочь отбили у военнослужащих ВСУ охоту атаковать позиции РФ.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Никонов
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