Войска России уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива для ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили в Запорожье хранилище с 70 тысячами тонн топлива, которое использовалось для обеспечения действий ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ в Донбассе", — сказал Конашенков на брифинге.