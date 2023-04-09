Войска России уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива для ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили в Запорожье хранилище с 70 тысячами тонн топлива, которое использовалось для обеспечения действий ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ в Донбассе", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон "Восток-Ахмат" сорвал наступление ВСУ на Запорожском направлении. Он отметил, что при помощи ударов из миномётов российские бойцы напрочь отбили у военнослужащих ВСУ охоту атаковать позиции РФ.
ТАСС / Андрей Рубцов