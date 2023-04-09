ВС России уничтожили более 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих", — сказал он.

Противник лишился одного танка, трёх боевых бронированных машин, девяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", а также гаубиц "Мста-Б" и Д-20.