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Регион
Опубликовано 9 апреля 2023, 11:15
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ВС России уничтожили более 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих", — сказал он.

Противник лишился одного танка, трёх боевых бронированных машин, девяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", а также гаубиц "Мста-Б" и Д-20.

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Ранее в Минобороны отчитывались об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении. Также были сорваны три попытки противника провести ротацию войск.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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