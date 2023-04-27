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27 апреля, 18:45

В Мелитополе прогремел второй за день взрыв

У подъезда дома в Мелитополе сработало СВУ

У подъезда многоквартирного дома по улице Гризодубовой в Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в городской администрации. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

"Незначительно повреждено здание разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения", говорится в опубликованном сообщении.

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Сегодня утром в Мелитополе прогремел ещё один взрыв. Взрывное устройство стедонировало у подъезда дома, в результате были госпитализированы два сотрудника правоохранительных органов, один из них впоследствии погиб.

Обложка ©

ТАСС / Скиртач Иван

Матвей Константинов
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