В Мелитополе прогремел второй за день взрыв
У подъезда дома в Мелитополе сработало СВУ
У подъезда многоквартирного дома по улице Гризодубовой в Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в городской администрации. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
"Незначительно повреждено здание — разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения", — говорится в опубликованном сообщении.
Сегодня утром в Мелитополе прогремел ещё один взрыв. Взрывное устройство стедонировало у подъезда дома, в результате были госпитализированы два сотрудника правоохранительных органов, один из них впоследствии погиб.
ТАСС / Скиртач Иван