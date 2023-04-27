В Мелитополе прогремел второй за день взрыв

У подъезда многоквартирного дома по улице Гризодубовой в Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в городской администрации. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Сегодня утром в Мелитополе прогремел ещё один взрыв. Взрывное устройство стедонировало у подъезда дома, в результате были госпитализированы два сотрудника правоохранительных органов, один из них впоследствии погиб.